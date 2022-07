Yves Vanderhaeghe mécontent : "L'arbitre m'a dit que la rouge était légère..."

Yves Vanderhaeghe n'était pas ravi de l'arbitrage lors d'Anderlecht-Ostende et l'a fait savoir.

Tout d'abord, à ses yeux, au moins l'une des deux phases polémiques de la soirée aurait mérité un penalty. Il s'agissait de contacts entre Albanese et Debast, puis entre Ambrose et Hoedt. Ce dernier, surtout, paraissait suspect. "Je pense qu'une de ces deux phases, clairement, aurait pu valoir un penalty", regrette Yves Vanderhaeghe. "Mais c'est comme ça et nous devons l'accepter".

L'expulsion de Katelaris, par contre, ne passe pas. "Notre défenseur fait deux fautes qui méritent à peine la jaune et est dehors. Je suis mécontent car l'arbitre, après, a dit qu'il avait peut-être sorti la seconde jaune un peu vite. Il m'a dit que comme il l'avait déjà sortie de sa poche, il n'avait pas le choix", révèle le coach du KVO. "Mais en attendant, c'est nous qui subissons la décision".