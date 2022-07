Anderlecht pense toujours à Kouamé, mais doit faire face à la concurrence

Le RSC Anderlecht a peut-être trouvé ses deux attaquants avec Sebastiano Esposito et Fabio Silva, mais Peter Verbeke travaille toujours au retour d'un joueur vedette.

Le Corriere dello Sport fait savoir que le RSC Anderlecht a repris les négociations avec la Fiorentina. Le club bruxellois espère faire revenir Christian Kouamé au Lotto Park. L'Ivoirien âgé de 24 ans a eu sa chance à la Viola lors de la préparation, mais il est maintenant clair qu'il n'a plus d'avenir à Florence. La Fiorentina espère se débarrasser de lui définitivement.

Et c'est là que le bât blesse. Anderlecht a des moyens financiers limités et pense plutôt à une location avec une option d'achat. Par ailleurs, plusieurs clubs comme Galatasaray et d'autres formations lorgent l'attaquant.