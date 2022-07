Burnley et Vincent Kompany en passe de signer le latéral droit du Cercle de Bruges

L'ancien entraîneur du Sporting d'Anderlecht poursuit ses emplettes dans notre championnat de Belgique.

Quand on connaît la méticulosité de Vincent Kompany, on peut aisément deviner que l'ancien entraîneur du Sporting d'Anderlecht connaît comme sa poche l'ensemble des joueurs de notre championnat de Belgique. Après avoir bouclé les arrivées de Samuel Bastien et de Joshua Cullen, les pensionnaires de Championship s'intéresseraient à Manuel Benson mais aussi à un autre joueur de notre championnat, en la personne de Vitinho.

Selon Fabrizio Romano, Bunrley serait prêt à signer le latéral droit du Cercle de Bruges qui a disputé 73 rencontres avec les Brugeois depuis son arrivée dans notre pays en 2018. Le joueur de 23 ans aurait déjà passé ses visites médicales en Angleterre, et l'officialisation serait imminente.