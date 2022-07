Cristiano Ronaldo vers l'Atlético de Madrid ? Les supporters n'en veulent pas !

Dans un communiqué, les supporters de l'Atlético de Madrid ont assuré ne pas vouloir de Cristiano Ronaldo dans leurs rangs.

Le temps passe, et Cristiano Ronaldo est toujours à la recherche d'un club pour la saison prochaine. Proposé par son agent dans plusieurs grandes écuries européennes, le quintuple Ballon d'Or veut absolument disputer la Ligue des Champions, ce qui le pousse à un départ de Manchester United.

Cela fait plusieurs jours désormais qu'une folle rumeur est née, mentionnant que CR7 pourrait retrouver la ville de Madrid la saison prochaine, mais sous les couleurs de l'Atlético. Dans un communiqué, les supporters Colchoneros ont assuré ne pas vouloir de celui qui a fait les beaux jours du Real Madrid dans sa carrière.

"L'arrivée de Cristiano Ronaldo nous semble plus qu'une rumeur, nous voulons donc exprimer clairement notre aversion pour un éventuel transfert. Le joueur va directement à l'encontre des valeurs qui caractérisent l'Atlético : lutte, magnanimité et humilité. Même si un joueur comme Ronaldo, qui est clairement en déclin, pouvait emporter le titre à l'Atletico, nous n'accepterions pas son arrivée. Il ne pourrait jamais appartenir à l'Atlético et ne pourrait jamais recevoir notre chaleur ou notre reconnaissance. Si le club envisageait réellement un transfert, nous demandons de ne pas le faire."