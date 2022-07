À la découverte du Paide Linnameeskond, adversaire d'Anderlecht : "Toute l'Estonie sera derrière eux"

Mais qui est le Paide Linnameeskond, l'adversaire estonien du RSC Anderlecht ? Même au pays, il ne s'agit pas du club le plus connu. Présentation de ce petit poucet européen, avec l'équipe de l'Estonian Football Podcast.

L'Estonian Football Podcast est l'une des quelques pages couvrant l'actualité du football estonien sur Twitter, Instagram et via des podcasts diffusés sur Spotify et iTunes. Une blague entre amis devenue très sérieuse, donc. "Nous sommes partis à Tallinn en 2018 pour un voyage de vacances et avons fait le tour des stades. Puis en rentrant en Angleterre, nous avons gardé un oeil sur le football estonien. En 2020, durant le confinement, nous avons décidé de remplir nos journées en suivant le championnat de plus près, et nous voilà aujourd'hui", nous explique l'un des admin de l'EFP.

Un interlocuteur parfait, donc, pour analyser le futur adversaire du RSC Anderlecht : le Paide Linnameeskond. Le club de la toute petite ville de Paide est en effet méconnu chez nous.

Un club récent

"Paide est assez récent selon les critères footballistiques. Le club a été fondé en 2004, a très vite grimpé à travers les ligues estoniennes et a été promu en D1 en 2009. Ils sont devenus un club de D1 établi, qui terminait généralement aux alentours de la 5e ou 6e place", nous explique notre interlocuteur. Paide a ensuite pris une autre dimension. "Ces 4 dernières années, cependant, ils sont devenus partie intégrante de ce qu'on appelle le "big 4" en Estonie. Ils ont fini 2es en 2020, leur record, et gagné la Coupe d'Estonie, leur première trophée".

Un partenariat gambien, beaucoup de jeunes et...le frère de Sanneh

Qu'en est-il de la philosophie de Paide ? Apparemment, elle pourrait plaire au RSCA. "Leur philosophie est assez hybride, mais ils ont une excellente formation de jeunes : leur équipe U21 est troisième en D2 estonienne. Les joueurs vont et viennent entre l'équipe A et U21 au fil de la saison", nous explique l'EFP. Comparable, donc, à ce qui pourrait se faire en Pro League.

© photonews

Mais à côté de joueurs venus d'Estonie pour renforcer le club, un projet a été lancé : le "projet gambien", comme l'appelle notre interlocuteur. "Des jeunes joueurs viennent de Gambie et se lancent en Europe via Paide. Il y en a actuellement quatre. Eux aussi vont et viennent entre les A et les U21. On peut dire qu'ils sont un succès". L'un d'eux, qui n'a pas connu le succès et a quitté le club, était un certain Muhammad Sanneh, frère de l'ex-Anderlechtois Bubacarr Sanneh.

Une star au sein de l'effectif

Mais en plus des jeunes et de ses Gambiens, Paide Linnameeskond peut compter sur une superstar à l'échelle estonienne : Ragnar Klavan (36 ans). L'ancien défenseur de Liverpool est le joueur ayant remporté le plus de titre de Footballeur estonien de l'année (7 fois), et a porté les couleurs de Liverpool de 2016 à 2019 après avoir percé à Augsbourg, en Bundesliga. Toujours aligné à l'occasion en Serie A avec Cagliari, il revient finalement en Estonie l'été dernier. "Sa présence a rendu Paide Linnameeskond encore plus populaire. Il a amené avec lui des supporters de Liverpool", nous affirme-t-on. Et ce malgré une présence sporadique sur le terrain.

Une saison en championnat assez décevante

Le championnat estonien (Premium Liiga) est bien entamé, avec 19 journées déjà écoulées. Et à l'heure actuelle, Paide n'est que 4e de D1. À 23 points de la tête, et 18 points de la seconde place décrochée l'année passée. "Je crois que le club comme les fans considèrent cela comme une déception, car il y avait de l'optimisme au début de saison avec le nouveau coach Karel Voolaid. Mais la sauce n'a pas encore pris en championnat". Voolaid, ancien joueur de Paide, avait coaché l'équipe nationale d'Estonie auparavant. "Nous avions prédit une poussée tardive vers le sommet du championnat de la part de Paide, mais force est de constater qu'ils en sont loin", reconnaît l'Estonian Football Podcast.

Une campagne européenne miraculeuse

En Europe, par contre, c'est un exploit d'être arrivé jusque là. "Paide n'avait jamais gagné un seul match européen avant de battre le Dinamo Tbilissi, alors de les voir passer deux tours, c'est un grand succès, et même une surprise. Les Estoniens pariaient plutôt sur Flora et sur le Levadia pour obtenir des succès européens cette saison". Le Flora Tallinn a disputé les poules de la Conference League la saison passée, croisant notamment la route de La Gantoise.

Le Flora, d'ailleurs, est souvent vu comme un club un peu "favorisé" en Estonie de par son statut indéniable de plus grand club du pays. "Le football en Estonie est en progrès. C'est plutôt physique, avec quelques joueurs de qualité sur le plan technique. Mais beaucoup de clubs en Estonie souffrent financièrement de la façon dont la EJL (ligue) est gérée. Il y a cette sensation que tout est fait pour avantager un seul club", regrette-t-on.

Toute l'Estonie derrière eux et un match au stade fédéral

Résultat : le public sera derrière le Paide Linnameeskond. "Ils auront toute l'Estonie derrière eux. C'est un club qui ne déplaît à personne, pas comme les autres grands clubs. Tout le monde voudra les voir réussir. Eux-mêmes n'ont rien à perdre et le savent. Ils tenteront de rendre le match le plus difficile possible pour Anderlecht". Cela ne sera cependant pas à Paide même, petite ville de 9000 habitants au stade vétuste. "Le club se construit en ce moment un stade qui sera aux normes UEFA", précise l'EFP.

🏟 Pärnu Rannastaadion📍 Pärnu, Estonia 🇪🇪Where @PLinnameeskond will be playing their European campaign😍 pic.twitter.com/qq3B9rcx0M — European Football Zone ⚽️ (@EuroFBallZone) July 28, 2022

Face à Tbilissi et l'Ararat, Paide a pu jouer à Pärnu, station balnéaire populaire au stade magnifiquement situé (voir ci-dessus). Ce ne sera pas le cas cette fois. "C'est le seul point négatif. Paide devra jouer à la A. Le Coq Arena, qui ne sera pas remplie du tout. C'est dommage", conclut l'animateur de l'Estonian Football Podcast. Quel que soit le résultat, une chose est en tout cas sûre : le double duel contre Anderlecht est le plus grand moment de la jeune histoire du Paide Linnameeskond.