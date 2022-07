Edward Still et Charleroi tombent encore face à l'Union: "C'est une grosse déception pour nous"

Comme la saison dernière, Charleroi s'incline face à l'Union. Une nouvelle défaite contre les Bruxellois, mais cela s'est joué sur un superbe but.

Après avoir montré un très joli visage il y a une semaine contre Eupen, et avoir pris les trois points contre les Pandas, les Zèbres ont connu leur première défaite de la saison ce vendredi sur la pelouse du vice-champion de l'Union.

Edward Still a cependant vu du positif dans la défaite, surtout en première période : "C'est une grosse déception pour nous", déclare le T1 des Zèbres en conférence de presse. "Notre début de deuxième période a été intéressant, mais la première mi-temps aussi. Nous n'avons cependant pas réussi à ressortir proprement la balle avant la pause, mais on a eu le mérite de s'accrocher et de ne pas encaisser."

Malheureusement, Koffi n'a pas conservé ses filets inviolés : "On était de mieux en mieux au fil de la rencontre, la possession était plus fluide, mais il nous a manqué non pas la dernière passe, mais l'avant-dernière. Le mérite en revient à l'adversaire. Puis, on perd le match sur un superbe but. On sait que ce mouvement est difficile à défendre".