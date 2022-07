Wouter Vrancken a vécu une semaine très mouvementée à Genk : "Des renforts arrivent !"

Wouter Vrancken a les mêmes problèmes à Genk qu'au KV Malines la saison dernière. A la fin du mois de juillet, il a vu partir quelques joueurs importants. C'était une sacrée semaine au KRC Genk...

Luca Oyen est absent pour plusieurs mois après s’être déchiré les ligaments croisés antérieurs du genou gauche sur le terrain du Club de Bruges, Junya Ito rejoint le Stade de Reims et Cyriel Dessers déjeune avec Jess Thorup pendant son jour de congé à Copenhague. Wouter Vrancken avait déjà assez de soucis. "La photo sur laquelle Cyriel apparaît est malheureuse," soupire Vrancken. "Mais vous n'avez rien remarqué de tel pendant l'entraînement. Il a été vif et a tout donné, comme toujours. C'est la chose la plus importante", a lâché le coach de Genk avant d'évoquer Oyen. "Luca a ensuite été opéré à nouveau aujourd'hui. Il sera important pour lui de bien débuter sa rééducation. Ce sera difficile mentalement à certains moments, mais il sera bien guidé."

Et puis Junya Ito est parti. Genk a essayé de le convaincre de rester, mais n'a pas réussi. "Vous devez respecter cela. Je le comprends. Après Kristian Thorstvedt, nous avons perdu un autre joueur décisif. Je lui souhaite de réussir. Nous avions une très bonne relation. Maintenant, c'est aux autres d'y aller. Nous leur demanderons la même énergie."

Mais Genk va devoir accueillir des renforts. "Ils arrivent. Le club et Dimi (De Condé) travaillent dur sur ce point. Bien sûr, j'aimerais qu'ils viennent le plus tôt possible, mais on ne peut pas toujours contrôler cela."