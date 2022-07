Les joueurs de Premier League pourraient cesser de mettre un genou au sol

La reprise est pour la semaine prochaine en Angleterre. Depuis deux ans, la plupart des joueurs mettent le genou au sol avant chaque rencontre. Mais cette habitude, prise après la naissance du mouvement "Black Lives Matter", pourrait disparaître.

Après deux saisons passées à mettre le genou en terre avant chaque coup d'envoi, le geste a un peu perdu de son sens aux yeux de beaucoup. Certains clubs, comme Crystal Palace, ont déjà décidé la saison passée d'y mettre un terme. C'est la raison pour laquelle Michy Batshuayi, par exemple, ne met plus le genou en terre y compris quand il évolue avec les Diables Rouges (alors que ceux-ci continuent à le faire). Pour la reprise de la Premier League le week-end prochain, le genou en terre pourrait être oublié.

Selon les informations du Daily Mail, suite à une discussion entre les capitaines des clubs de PL, aucun accord n'a été trouvé concernant cette pratique, ce qui pourrait y mettre un terme. Une suggestion serait de mettre le genou en terre lors du premier week-end de championnat, puis uniquement lors de certaines journées symboliques (les journées "No to racism" en octobre et mars). Des sources estiment que si le geste avait un sens au début, il serait devenu trop banal actuellement, et qu'il vaudrait mieux réfléchir à d'autres façons de mener des actions.