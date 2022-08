Bilal El Khannouss a mis deux anciens Diables Rouges d'accord : "Techniquement il est excellent"

Wouter Vrancken n'a pas eu peur de lancer le jeune talent face au Standard et cela a payé.

Monté au jeu en toute fin de match face à Bruges, Bilal El Khannouss était titulaire (et a joué 1h) face au Standard et n'a pas déçu, il a même impressionné.

Avec le départ de Junya Ito et la grave blessure de Luca Oyen, Wouter Vrancken a titularisé le jeune joueur qui a montré son talent face aux Rouches, comme s'accordent à dire Wesley Sonck et Franky Van der Elst.

Sonck connaît d'ailleurs très bien le joueur : "Chez les jeunes, il performait comme ça chaque semaine et il refait pareil avec les pros. Il a quitté Anderlecht pour Genk, et aujourd'hui il montre son talent. Techniquement, il est excellent et il est également impliqué dans un certain nombre de buts. Ce garçon peut jouer du très bon football. Il a également une vue d'ensemble et c'est formidable de voir ce qu'il peut faire à 18 ans. Il a une certaine perception des espaces et du timing, ce qui en dit long sur ses qualités", expliquait l'ancien buteur au micro d'Eleven Sports.

Van der Elst a également été impressionné par le milieu de terrain techniquement doué : "Sa technique est excellente, et ses passes avec beaucoup de profondeur sont très prometteuses. C'est un régal pour les yeux", a déclaré l'ancien Brugeois.

Genk a réussi à signer El Khannouss jusqu'en 2026 et les supporters du club limbourgeois espèrent avoir un nouveau diamant. Il est d'ores et déjà certain que le jeune milieu offensif jouera souvent dans les semaines à venir sous la direction de Wouter Vrancken, qui n'a pas eu peur de faire appel à de très jeunes joueurs.