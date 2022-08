Le Département Arbitral soutient les décisions du week-end dernier

Il y a eu de nombreuses décisions arbitrales fortes le week-end dernier, avec plusieurs cartons rouges et interventions du VAR. Mais globalement, les polémiques ont été évitées. Le Département Arbitral, par la voix de son responsable du développement Frank De Bleeckere, a ainsi détaillé ses décisions. Les expulsions de Perdichizzi, Albanese, Ishaq, Benchaib et Tshibuabua sont toutes jugées justifiées.

La phase du penalty lors de Genk-Standard a également été approuvée, que ce soit le fait de siffler penalty ou de refaire tirer Cyriel Dessers après l'arrêt d'Arnaud Bodart.

⚽️Read more about our referees’ decisions from last weekend! #UnderReview pic.twitter.com/U5aMB0troJ