Le prince Charles De Ketelaere devenu roi de Bruges

Intégré dans le noyau A durant la saison 2019-2020 avec le statut de jeune joueur prometteur, le prince Charles De Ketelaere quitte la Venise du Nord en véritable roi.

Souvenez-vous de la saison 2019-2020. Alors reversé en Ligue des Champions dans un groupe de la mort avec le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et le Galatasaray, le Club de Bruges offre, lors de la troisième rencontre du groupe et la réception des Parisiens, la chance à un tout jeune joueur de s'exprimer, Charles De Ketelaere.

Des débuts remarqués

Alors âgé de 18 ans, le numéro 90 du Club honore ses toutes premières minutes en équipe première. Titulaire, il quitte le jeu à la 57e minute pour David Okereke, et assistera depuis le banc au récital de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé en une demi-heure.

Convaincant, Charles De Ketelaere accumule les minutes et les titularisations. Il termine la saison avec 25 rencontres disputées, et un statut de titulaire en puissance. Buteur en demi-finale retour de Coupe de Belgique face à Zulte-Waregem alors qu'il ne reste que cinq minutes à jouer, et ce, après une passe décisive lors de la manche aller (1-1), il offre presque tout seul les portes du Stade Roi Baudouin à son équipe, qui y sera défaite face à l'Antwerp.

Une deuxième saison, une grosse confirmation, une première sélection avec les Diables

Charles De Ketelaere ne tarde pas à confirmer les bonnes impressions. Titulaire indéboulonnable lors de la saison 2020-2021, le joueur de 19 ans dispute 46 rencontres toutes compétitions confondues. De plus en plus important, il est décisif à treize reprises et inscrit ses deux premiers buts en Ligue des Champions, face au Zenit Saint-Petersbourg. Le 11 novembre 2020, il monte à la dernière minute de la rencontre amicale opposant la Belgique à la Suisse, et fête sa première cap internationale.

Cinquième du Soulier d'Or 2020, il termine espoir de l'année, très largement devant Aster Vranckx.

De prince Charles à roi de Bruges

La saison dernière, Charles De Ketelaere s'est révélé aux yeux de l'Europe entière. Fortement surveillé en Ligue des Champions la saison précédente, le joueur de 21 ans réalise des performances de grande classe face au Paris Saint-Germain, à Manchester City et à Leipzig.

Décisif à 28 reprises toutes compétitions confondues, celui qui évolue désormais un cran plus haut sur l'échiquier brugeois se sent comme un poisson dans l'eau. Avec les Diables Rouges, il fête sa première titularisation en novembre, au Pays de Galles, alors que la Belgique est déjà qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde.

© photonews

Troisième du Soulier d'Or 2021, il est devancé par Paul Onuachu et Noa Lang. Élu espoir de l'année pour la deuxième fois de rang, Charles De Ketelaere permet grandement au Club de Bruges de remporter son troisième titre de champion consécutif. En 120 rencontres en Venise du Nord, il inscrit 25 buts et distille 20 passes décisives.

Après près de trois saisons complètes au Club de Bruges, le jeune numéro 90 a des envies d'ailleurs, et cela se comprend. Gourmand sur l'indemnité de transfert, le club brugeois ne se montre pas facile en affaires, mais le jeune joueur de 21 ans supplie, en interne, son employeur de le laisser partir.

Ce sera donc officiel dans les prochaines heures, Charles De Ketelaere rejoint l'AC Milan, le champion d'Italie en titre. Désormais connu à l'européenne, le jeune Diable Rouge a tout en main pour réussir une belle carrière et pour prendre les rênes de notre équipe nationale dans les années à venir.