Un back droit danois en route pour Genk

Rasmus Carstensen, un arrière droit danois de 21 ans de Silkeborg IF, est en route pour le KRC Genk, selon Het Nieuwsblad. Les Limbourgeois prévoient un départ de Preciado et/ou Muñoz, qui peuvent tous deux compter sur un intérêt de l'étranger.

L'entraîneur de Genk, Wouter Vrancken, dispose de Daniel Muñoz et d'Angelo Preciado pour le poste d'arrière droit. Le Colombien est lié par les médias italiens à la Fiorentina, et il intéresse également un club mexicain dont le nom n'a pas été révélé. L'Equatorien, qui souhaite accumuler plus de minutes de jeu en vue de la Coupe du monde, suscite l'intérêt de plusieurs clubs étrangers.

Pour anticiper un départ de (l'un des) deux joueurs, Genk est actif sur le marché des transferts. Rasmus Carstensen, un Danois de 21 ans suivi depuis un an, est en pole position. Selon des sources danoises, les négociations entre Genk et Silkeborg sont déjà à un stade avancé, un prix de transfert de 3 millions d'euros a été convenu.

Carstensen est un jeune international danois, il compte 12 sélections avec les U21. Il vient de l'académie des jeunes de Silkeborg IF et fait partie du noyau A depuis 2019. Au total, il a 89 matchs à son actif. Il a marqué 2 buts et a réalisé 24 assists.