Officiel : Iké Ugbo quitte définitivement Genk

Il y a à peine un an, le Racing Genk a déboursé 3,5 millions d'euros pour attirer Iké Ugbo (23 ans) en provenance de Chelsea. Un peu plus de douze mois plus tard, l'aventure de l'attaquant avec le club limbourgeois a pris fin.

Ugbo a dû se contenter d'un rôle de doublure de Paul Onuachu la saison dernière. L'international canadien a rapidement commencé à se sentir mal à l'aise au Racing Genk, et un prêt à Troyes après la pause hivernale lui a fait le plus grand bien. Avec cinq buts en quatorze matchs, Ugbo a fait une impression positive au sein du club français qui a déboursé entre 3 et 4 millions d'euros pour s'offrir ses services. Il a signé un contrat de quatre saisons avec le club de Ligue 1. Ugbo n'a pas fait plus de 25 apparitions officielles au Racing Genk, au cours desquelles il a marqué six fois. 💥 𝗜𝗸𝗲 𝗨𝗴𝗯𝗼 is back home 🇨🇦 ! Notre nouveau numéro 9⃣ est de retour à la maison.



