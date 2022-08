Alessio Castro-Montes : "Pour l'instant, je n'ai reçu aucune offre qui me convienne"

Les temps sont compliqués pour les Buffalos, qui font face à plusieurs absences.

La Gantoise doit faire avec plusieurs joueurs clé indisponibles. Toutefois, alors que la saison a débuté, le mercato n'est pas encore terminé et les Buffalos sont également exposés à des départs.

C'est le cas d'Alessio Castro-Montes, qui, la saison dernière déjà, avait reçu une offre du Genoa, mais ce dernier avait refusé : "Je me concentre entièrement sur La Gantoise, j'ai donc demandé à mon agent de tout gérer et pour l'instant, je n'ai reçu aucune offre qui me convienne. Je veux prendre un meilleur départ que lors des saisons précédentes. De plus, une tâche importante nous attend dans quelques semaines : contre Nicosie, nous voulons absolument nous qualifier pour la phase de groupe de l'Europa League", a déclaré le joueur de 25 ans à Het Nieuwsblad.

"Je me suis bien préparé et travaillé dur en pré-saison, tout allait bien jusqu'à la Supercoupe à Bruges. J'ai été absent pendant un certain temps et je n'ai pas pu m'entraîner pleinement pendant quinze jours. Maintenant, je me sens à nouveau en pleine forme et j'espère pouvoir aider l'équipe", ponctue le Belge.

La Gantoise affronte le promu Westerlo cet après-midi.