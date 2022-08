Timo Werner va retourner au bercail

L'attaquant allemand est tout proche d'un retour dans le club qui l'a révélé.

En difficulté depuis son arrivée à Chelsea, Timo Werner (26 ans) devrait rapidement faire ses valises et retrouver la Bundesliga. Sky Germany annonce en effet que l'attaquant est tout proche d'un retentissant retour à Leipzig.

Auteur de 90 buts en 156 matchs avec le club allemand, Werner serait favorable à un départ des Blues. On se dirigerait vers un transfert définitif, pour une somme comprise autour de 33 millions d'euros. Cela ne serait plus qu'une question de temps. Ce qui est sûr, c'est que son passage à Chelsea serait alors considéré comme un échec, lui qui avait été recruté pour 53 millions d'euros et qui a inscrit 23 buts en 89 matchs avec les Londoniens.

🚨 Excl. Timo #Werner: He is on verge to join Leipzig! It’s almost a DONE DEAL. Positive developments in the last days. Timo wants to return & he will. Total agreement expected in the next week. Massive deal for RB and the Bundesliga! #CFC @Sky_Marc @philipphinze24 @SkySportDE 🇩🇪 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 7, 2022