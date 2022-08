Le promu s'est incliné à La Gantoise (2-1) ce dimanche lors de la troisième journée de Jupiler Pro League.

Après avoir surpris le Cercle de Bruges (2-0) lors de la première journée de championnat, Westerlo s'est incliné contre OHL (2-0) et à La Gantoise (2-1) dimanche dernier. Le promu était pourtant parvenu à ouvrir le score rapidement après cinq minutes de jeu, mais les Buffalos ont renversé la vapeur juste avant la pause. "Nous avons bien commencé le match et avons immédiatement pris les commandes de la rencontre. Après cela, nous avons disparu du jeu et n'avons pu trouver aucune solution. Nous devons en tirer les leçons : nous devons être capables de poursuivre notre bon départ à l'avenir", a lâché Igor Vetokele auteur du but campinois.



"Il y avait vraiment beaucoup plus de choses dans le jeu aujourd'hui. Un match nul aurait été mérité. Nous avons bien commencé le match, mais nous avons ensuite avalé des buts évitables. C'est devenu un match frustrant, un peu comme la semaine dernière. Je ne peux rien dire concernant les sifflets des supporters, c'est leur problème. J'ai toujours tout donné pour La Gantoise", a expliqué Sinan Bolat.