Marc Brys joue la carte de la jeunesse à OHL : "La saison dernière, ils étaient à peine repris avec les U23"

OHL joue la carte de la jeunesse. Le défenseur Louis Patris et l'attaquant Nachon Nsingi montent en puissance et ont même inscrit deux buts à l'Antwerp dimanche dernier.

Louis Patris et Nachon Nsingi ont été remarquables lors du match contre l'Antwerp. "Les deux ont à peine été autorisés à jouer chez les U23 l'année dernière et maintenant ils marquent dans un match de haut niveau", a déclaré Marc Brys. "C'est agréable à voir et c'est une bonne chose pour notre équipe de jeunes. Quelque chose dont on peut être fier. Je ne parle pas non plus uniquement de ce match, mais de tout leur parcours depuis la préparation, durant laquelle ils se sont manifestés."

Et cela est particulièrement surprenant dans le cas de Patris. L'année dernière, Brys a été très dur avec lui, disant qu'il devait travailler plus dur. Nsingi n'a rejoint le noyau A que cet été et le Bruxellois s'est manifesté immédiatement, notamment en raison d'un manque d'attaquants.