Fergal Harkin, nouveau directeur sportif des Rouches : "Nous voulons ramener le Standard dans la lutte pour le titre"

Ce mercredi après-midi, le Standard de Liège présentait son nouveau directeur sportif à la presse.

Fergal Harkin entame enfin sa mission au Standard de Liège depuis quelques jours étant donné que son préavis de trois mois vient de se terminer vendredi dernier du côté de Manchester City. L'Irlandais âgé de 45 ans a expliqué pourquoi il avait décidé de rallier le matricule 16. "Je voulais relever un nouveau challenge dans ma carrière et j'attendais la bonne opportunité. Je rejoins un grand club et je suis content d'être ici", a confié d'emblée Harkin. "J'ai occupé pendant treize ans le poste de directeur technique et j'ai construit un vaste réseau. J'ai beaucoup appris et observé. Un contraste important entre Man City et le Standard ? Quand j'ai rejoint les Skyblues, ils n'étaient pas au sommet du championnat à l'époque. C'est le processus et les bonnes décisions qui importent. Je veux aider le Standard à retrouver sa place en D1A. Nous avons un coach qui a gagné dans chaque pays où il a officié. Et s'il est venu au Standard, c'est pour gagner ! J'aime sa philosophie et sa façon de développer les joueurs", a-t-il souligné.

"J'aimerais dire aux supporters qu'ils continuent à faire autant de bruit"

Il était d'ailleurs présent à Sclessin dimanche pour sa première sortie officielle en tant que nouveau patron sportif des Rouches lors de la victoire contre le Cercle de Bruges. "J'aimerais dire aux supporters qu'ils continuent à faire autant de bruit. J'avais vu les deux premières rencontres à la télévision et j'étais au stade dimanche, c'était complètement fou. Ils sont importants pour le club et font peur aux équipes adverses quand ils viennent à Liège. Nous ferons le maximum pour satisfaire notre douzième homme et faire ce qu'il attend de nous. Il veut voir de l'énergie, de la créativité et de la qualité", a précisé le nouveau directeur sportif des Rouches.

"Je ne suis pas le Messie"

Les fans liégeois attendent des renforts en bord de Meuse. "Avec Ronny (Deila), nous avons ciblé les postes où nous devons nous renforcer. Il faut ramener les bonnes personnes, du leadership et de la qualité. Si on trouve un bon accord, alors on signe le joueur. Quelles positions et combien de joueurs ? Nous avons une liste importante avec beaucoup de joueurs à des postes différents. Cela prendra peut-être deux ou trois mercatos pour arriver là où on veut, mais on bosse très dur pour renforcer l'équipe", a expliqué Harkin avant d'évoquer le budget. "Avant d'accepter le job, j'ai demandé à 777 Partners le budget qu'il voulait mettre et celui est compétitif. Mais je ne suis pas le Messie et je n'ai pas de baguette magique. Nous voulons ramener le Standard dans la lutte pour le titre et sur la scène européenne, mais il faudra être patient. C’est un processus et rien ne dit que cela se fera sur un an", a conclu l'ancien directeur technique de Manchester City qui a signé un contrat de trois ans chez les Liégeois.