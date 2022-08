Willian (ex-Chelsea et Arsenal) de retour en Europe ?

Le Brésilien est retourné depuis l'été dernier au pays, aux Corinthians.

Selon le média Goal, Willian (33 ans) serait en discussions avec le club de Fulham, qui vient de remonter en Premier League. L'ailier brésilien a cassé son contrat avec les Corinthians et ne serait pas contre un retour en Europe.

Le Brésilien et sa famille seraient désireux de retourner à Londres, où le joueur est arrivé en 2013 en provenance de l'Anzhi Makhatchkala. Sous les couleurs de Chelsea, Willian se révèlera comme l'un des meilleurs ailiers du pays et remportera 2 Premier League, 1 Carabao Cup, 1 FA Cup et une Europa League. Son passage ensuite à Arsenal s'était bien moins passé.

Un contrat portant sur une durée d'un an est actuellement évoqué pour l'ancien international brésilien (70 sélections, 9 buts).