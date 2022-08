Ronny Deila évoque la situation de Nicolas Raskin et de Selim Amallah : "J'aimerais que nous soyons fixés au plus vite"

Les deux joueurs sont toujours à bord du navire rouche, mais les négociations pour leur prolongation tardent à trouver une issue. Et cela commence à irriter l'entraîneur principal du matricule 16.

Après avoir donné son analyse de la rencontre (à lire ICI), Ronny Deila a évoqué la situation de Nicolas Raskin et de Selim Amallah. Dans le viseur du Club de Bruges, le Diablotin hésite à prolonger tandis que l'international marocain a des envies d'ailleurs. Le technicien norvégien n'a jamais caché qu'il désirait conserver ses deux médians, mais la situation commence peu à peu à l'agacer.

"J'aimerais que nous soyons fixés au plus vite afin de pouvoir tous aller de l'avant. Je sais que c'est une situation compliquée pour eux, j'ai déjà vécu cela par le passé. Être à la fois là et avoir la tête ailleurs parce qu'ils sont courtisés. C'est toujours difficile d'être focus à 100% sur le club dans lequel on évolue sans savoir si on y sera encore dans quelques jours. C'est pareil pour beaucoup d'autres équipes, mais nous avons besoin de stabilité de notre côté et de joueurs pleinement concentrés. Il faudra prendre une décision rapidement car nous avons tous besoin de clarté. Toutefois, je n'émets aucune critique envers Raskin et Amallah. Si nous étions meilleurs et que nous obtenions de meilleurs résultats, nous serions peut-être en mesure de les conserver. J'espère être fixé rapidement et les garder, mais cette situation est véritablement compliquée", a conclu Deila.