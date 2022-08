Ronny Deila : "Nous ne pouvons rien revendiquer en jouant de la sorte"

Le Standard de Liège a chuté à Westerlo (4-2) lors de la quatrième journée de Jupiler Pro League. Les Rouches ne sont pas parvenus à enchaîner une deuxième victoire de suite chez le promu campinois.

Le Standard de Liège a éprouvé de grosses difficultés au Kuipje ce samedi après-midi. "Nous débutons bien la première mi-temps. Nous jouons bien derrière mais ensuite nous commençons à jouer beaucoup de balles verticales depuis le centre, ce qui est difficile. Ensuite, nous avons joué trop court, et personne n'a créé de l'espace. Nous ne pouvons rien revendiquer en jouant de la sorte. Nous leur avons laissé trop d'espaces, comme à Genk, et nous avons été punis immédiatement. Westerlo est une bonne équipe qui est parvenue à nous sanctionner en contre-attaque. On a vu de la frustration au sein de l'équipe après l'ouverture du score de l'adversaire, mais pas assez de caractère. A part cela, la première mi-temps a été assez équilibrée. En deuxième mi-temps, nous avons foncé, laissé des espaces et bien sûr, ils ont marqué. Bien sûr, nous voulons obtenir des occasions, mais nous encaissons trop de buts", a confié d'emblée Ronny Deila à l'issue de la rencontre.



Le technicien norvégien a tenu à faire son mea culpa. "J'ai commis des erreurs, je dois aussi me regarder dans le miroir. Ce n'est pas uniquement une question de performance des joueurs, je suis aussi responsable qu'eux."