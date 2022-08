Carl Hoefkens satisfait : "Je vois vraiment une évolution dans mon équipe"

Le Club de Bruges enregistre sa deuxième victoire en championnat. Un succès bien mérité contre une équipe coriace d'OHL (3-0).

Le Club de Bruges s'est imposé 0-3 sur le terrain d'OHL ce dimanche. Le champion de Belgique compte désormais sept points sur douze et monte ainsi à la quatrième place du classement.

"Je suis très satisfait du match d'aujourd'hui. Nous avons joué le football que nous avions en tête, beaucoup de pressing et 100% d'agressivité. C'était un point de travail pour nous ces dernières semaines. En deuxième mi-temps, nous étions beaucoup plus bas et nous avons eu beaucoup de contre-attaques, c'est dommage que nous ayons manqué d'autres occasions. Nous avons été dominants dans la possession du ballon aujourd'hui, je vois vraiment une évolution dans mon équipe. OHL est une équipe forte avec une bonne réputation, venir gagner 0-3 est un bon résultat."