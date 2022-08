Mbaye Leye honnête : "Nous avons affronté un adversaire plus fort qui appartient à une autre catégorie"

Zulte Waregem n'a pas pu répéter ses bonnes performances des dernières semaines. Les Flandriens se sont inclinés 1-4 à domicile, mais n'étaient cependant pas abattus après la défaite.

Zulte Waregem s'est lourdement incliné contre Genk dimanche lors de la quatrième journée de Jupiler Pro League. Les Flandriens n'auraient pas pu revendiquer le partage ou la victoire. Mbaye Leye l'a vu aussi. "Nous avons affronté un adversaire plus fort. Genk était supérieur", a reconnu le technicien sénégalais après le match.

Même si, selon lui, l'arbitre Lawrence Visser a également joué son rôle. "Genk était certainement meilleur, mais quand l'arbitre fait quelque chose de stupide, il est difficile de jouer", a-t-il déclaré. Leye faisait référence au penalty que Visser a accordé après cinq minutes sur les conseils du VAR. "Ils appellent ça une erreur manifeste", s'est-il demandé à haute voix. "Est-ce un appel qu'ils ont dû faire dans leur carrosse ou leur caravane ?" Brian Heynen ne s'est pas soucié de ces préoccupations, et a mis Genk en tête dès le début.

Coup dur au mental

"Quand vous encaissez un but comme ça, cela devient très difficile", a déclaré Leye. "Surtout contre la meilleure équipe de Belgique en ce moment. Néanmoins, Jelle Vossen - qui est resté dans le vestiaire avec un problème à la mi-temps - a pu réduire l'écart à 1-2 après que Nemeth ait doublé l'avance de Genk. Timing parfait pour un but de connexion. Mais Heynen a de nouveau anéanti les espoirs de Waregem moins d'une minute plus tard. "C'était un coup trop dur mentalement", a réalisé Leye. "Parce que vous jouez contre une équipe expérimentée qui a la qualité de riposter immédiatement. Je pense que si nous pouvions rentrer au vestiaire à 1-2, nous serions encore dans le match, mais c'était la réponse d'une grande équipe. C'est tout à l'honneur de Genk d'avoir creusé l'écart dès le retour et il faut respecter cela."

Catégorie différente

Lorsque Munoz a porté le score à 1-4 cinq minutes après le début de la seconde période, c'était fini pour les Boeren. Pourtant, Leye était satisfait de ce que son équipe a apporté après cela. "Quand je regarde la deuxième mi-temps, je suis satisfait. Nous avons fait les choses un peu différemment et nous avons pu nous créer des occasions. Si nous marquons là, nous pourrions revenir un peu dans le match, mais au final nous avons manqué d'efficacité. Nous ne devrions pas trop analyser après aujourd'hui. Genk était meilleur et plus fort que nous et nous devons l'accepter. Nous devons continuer à travailler maintenant, parce qu'au final, ce n'est pas une équipe contre laquelle nous devrions être en compétition. Ils sont dans une autre catégorie que nous", a déclaré Leye en faisant l'éloge du KRC Genk.