Jérôme Déom retient le positif et prévient Seraing

Défaite frustrante (0-1) pour Eupen dimanche lors de la réception de l'Antwerp lors de la quatrième journée de Jupiler Pro League. Les Pandas méritaient mieux au vu de la rencontre.

L'Antwerp s'est imposé du côté d'Eupen sur le plus petit des écarts grâce à un auto-goal de Boris Lambert. En toute fin de rencontre, Jean Butez a réalisé deux arrêts décisifs permettant au Great Old de poursuivre son sans-faute en championnat.

"Nous avons eu les occasions pour recoller au score, en vain. On sait que contre de telles équipes, il faut marquer sinon on est puni. Cela a été le cas", a confié Jérôme Déom à l'issue de la rencontre. "On a résisté à l'Antwerp, une équipe qui vise le titre. On aurait pu même avoir un point. Cette rencontre reste encourageante pour la suite", a souligné le médian qui a été l'auteur d'une bonne prestation et qui a tenu tête à l'entrejeu anversois. "Je me sentais bien et j'ai récupéré pas mal de ballons en première mi-temps. Ce qui a changé me concernant par rapport à la saison dernière ? J'ai la confiance du coach et je suis devenu titulaire. Cela fait vraiment du bien", a souligné l'ancien joueur du Standard de Liège.

Vendredi prochain, Eupen croisera le fer avec le RFC Seraing. Une rencontre importante face à un concurrent direct dans la course au maintien. "Le calendrier de ce début de saison (Charleroi, Club de Bruges, Genk et l'Antwerp) n'était pas évident, mais on doit absolument gagner contre Seraing. Il faut prendre les trois points à la maison contre des équipes de notre calibre", a conclu Déom.