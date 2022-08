Karim Belhocine dans l'oeil du cyclone : "Pourquoi devrais-je tout changer ?"

Les Courtraisiens comptent 4 points sur 12. Leur coach, Karim Belhocine, est vivement critiqué depuis le début de la saison.

Défait 2-1 face à l'Union Saint-Gilloise, Courtrai semble globalement en difficulté en ce début de championnat. A l'image de leur coach Karim Belhocine, qui a tenté beaucoup de changements et était fort nerveux sur son banc de touche.

Depuis le début de la saison, les chants des supporters appelant Belhocine à la démission se font entendre. Une situation compliquée pour le coach français. "Qu'est-ce que je pense de cet appel à ma démission ? J'ai du mal à l'encaisser et en aucun cas je ne compte changer quoi que ce soit à ma démarche", a-t-il répondu après le match. "Pourquoi devrais-je tout changer ? Je sais que mes joueurs, l'équipe d'entraîneurs et moi-même travaillons dur à l'entraînement et faisons tout notre possible pour forcer les résultats. Le négativisme ne résout rien."

Courtrai aura un déplacement périlleux au Club de Bruges ce dimanche. Deux équipes attendues au tournant.