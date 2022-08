L'herbe est bien plus verte à Metz

Georges Mikautadze s'éclate au FC Metz et s'impose, non seulement dans le 11 de départ, mais aussi au marquoir.

En deux saisons dans notre pays, Georges Mikautadze a marqué des buts et les esprits. Il a été un homme important dans la montée des Métallos, que ce soit tout au long du championnat, mais surtout lors des barrages. Il avait d'ailleurs laissé un grand vide lorsqu'il avait retrouvé Metz au début de la saison 2021-2022.

Mais le club lorrain ne comptait pas trop sur lui, du coup le Géorgien est revenu au Pairay... avec la même réussite. Même s'il a connu des moments creux dans sa saison, un peu comme son équipe finalement. Mais dans les deux matches importants de la saison, c'est-à-dire lors de la double confrontation contre le RWDM, il a été décisif. Il a en effet marqué le seul but des 180 minutes et sauvé Seraing.

Mais on ne le reverra plus dans notre pays, du moins sous les couleurs du club mosan. Il est titulaire avec le FC Metz, qui est entré en mission pour tenter de retrouver l'élite française le plus rapidement possible. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça marche pour lui. Il a disputé les trois rencontres en tant que titulaire, et a déjà marqué deux buts et déjà donné une passe décisive.

Comme quoi, parfois, un prêt est la meilleure solution pour grandir et devenir un meilleur joueur. Ses deux saisons à Seraing ont fait de lui un international et un joueur qui compter dans une équipe du top de la Ligue 2 française. Le début d'une belle carrière ? L'avenir nous le dira.