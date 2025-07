Le nouveau maillot domicile de Bruges va surprendre : une grande première dans l'histoire du Club !

Le Club de Bruges a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2025-2026. Et il comporte une sacrée surprise !

"La tradition dans chaque ligne" (Tradition in every line), voici le slogan de ce nouveau maillot pour la saison 2025-2026 du Club de Bruges. Et pour le coup, la tradition est pourtant un peu chamboulée, car ce maillot new look amène un sacré changement.

C'est en effet la première fois dans l'histoire du Club que la couleur principale du maillot sera le noir, agrémenté de lignes bleues. Une inversion des habitudes, donc : "Blauw & Zwart", mais d'une autre façon qu'habituellement.

Ce design de maillot a été réalisé en collaboration avec la marque Castore et réalisé avec leur nouvelle technologie AERTEK, qui doit rendre le maillot plus léger et confortable à porter pour les joueurs. Idéal, affirme la marque, pour améliorer les performances.