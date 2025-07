Anderlecht aurait pu faire un sacré cadeau à son public : "J'aurais aimé y finir ma carrière, et ça aurait été possible"

Lucas Biglia est de retour à Anderlecht au sein du staff de Besnik Hasi. Certains ont bien sûr rêvé que ce retour se fasse sur les terrains...

Au moment du retour de Lucas Biglia au bercail, certains ont bien sûr ironisé : même à 39 ans et retraité depuis un an et demi, l'Argentin aurait certainement encore le niveau pour signer au RSC Anderlecht en tant que joueur, plutôt que comme entraîneur adjoint de Besnik Hasi.

Mais c'est bien sa carrière de coach que Biglia va tenter de lancer au Sporting, plutôt que d'y finir sa carrière de joueur. Pourtant, une dernière pige en tant que joueur au Parc Astrid, "El Principito" y a songé et aurait été partant.

"J'aurais aimé finir ma carrière à Anderlecht", révèle Lucas Biglia dans sa première interview en tant qu'adjoint du RSCA, dans les colonnes (entre autres) du Nieuwsblad. "Mais l'offre n'est jamais arrivée. Après ma période à Milan, cela aurait été possible, mais la question ne m'a jamais été posée, et je suis parti en Turquie".

En 2020, Biglia a donc signé à Karagümrük, avant de terminer sa carrière de joueur à l'Istanbul Basaksehir. Une fois retraité, il a entamé sa carrière d'entraîneur au sein des équipes de jeunes de l'AC Milan. Mais son poste d'adjoint au RSC Anderlecht est encore une étape de plus.

"C'est une bonne expérience pour moi, je suis content. Je vais observer beaucoup. Mais je suis surtout ravi d'être de retour à Anderlecht", se réjouit-il. "Ce club m'a tout offert et j'y ai progressé non seulement en tant que joueur mais aussi en tant que personne".