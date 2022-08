Jens Petter Hauge aurait pu rejoindre la Belgique plus tôt...mais Haaland l'en a découragé

L'histoire est connue : Jens Petter Hauge aurait pu rejoindre la Belgique à l'époque, mais c'est un certain Erling Haaland qui le lui avait déconseillé.

Jens Petter Hauge (22 ans) est un crack, que nous vous présentons dans cet article et qui pourrait bien faire le bonheur de La Gantoise comme des amateurs de beau jeu en Pro League. Mais il y a un an et demi, quand l'ailier norvégien signe à l'AC Milan en provenance de Bodo/Glimt, il avait fait une drôle de révélation : Hauge aurait pu rejoindre...le Cercle de Bruges lors de l'été 2020.

"Je parle beaucoup avec Erling Haaland. Je lui ai parlé de l'intérêt belge et il m'a conseillé d'attendre un peu pour une meilleure offre", révélait Jens Petter Hauge à l'époque. La campagne européenne de haut vol de Bodo/Glimt permettait alors au Norvégien de signer à Milan. Il sera auteur de 5 buts avec le club vice-champion d'Italie à l'époque, puis titulaire régulier avec Francfort, vainqueur de l'Europa League. Pas de quoi convaincre l'AC Milan de le garder puisque cette saison, Petter Hauge...débarque bel et bien en Belgique, avec deux ans de retard.