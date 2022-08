Qui est Jens Petter Hauge, le grand talent prêté à La Gantoise ?

La Pro League s'apprête à découvrir un jeune ailier norvégien de 22 ans du nom de Jens Petter Hauge. Accrochez-vous, cela risque d'aller très vite.

Un crack pour lequel le Milan...craque

Le 24 septembre 2020, l'AC Milan rencontre en 3e tour qualificatif de l'Europa League le club de Bodo/Glimt. Malgré la défaite trois buts à deux des Norvégiens, un petit ailier remuant se fait remarquer. Son nom ? Jens Petter Hauge, qui a inscrit 14 buts et distribué 10 assists en 18 matchs de D1 norvégienne et plus jeune buteur de l'histoire de son club en championnat.

Il n'a pas encore 20 ans, et il marque un but et distille une passe décisive. L'ironie du sort, c'est que Hauge est déjà suivi par le Milan à cette époque, et que cette prestation va définitivement sceller la décision des Rossoneri de le signer. "On l’a observé et on savait qu’il était très bon lorsqu'il rentre à l’intérieur pour se placer entre les lignes ou pour fixer son vis-à-vis dans le couloir. C’est à coup sûr un joueur de niveau européen", déclarait un Stefano Pioli, le coach du Milan, impressionné après le match.

" Durant le match, l’agent de Jens Petter a reçu un appel de Milan lui disant qu’ils le voulaient tout de suite. Le match a totalement accéléré les choses, car quand ils l’ont vu jouer contre eux, ils ont vu que ce n’était pas qu’un espoir qui jouait chez les U21 en sélection", nous apprenait même un témoignage croustillant de son ancien coéquipier Marius Lode paru dans les colonnes de So Foot.

Il réalise ses débuts avec le Milan en Serie A le 4 octobre, en remplaçant Brahim Diaz. Présenté comme un "prodige" lors de son arrivée en Italie, le Norvégien ne met pas beaucoup de temps à trouver le chemin des filets pour ses nouvelles couleurs. Le 22 octobre, entrant à nouveau à la place d'ailier gauche, il scelle la victoire des siens 1-3 sur le Celtic en poules d'Europa League - sur une passe décisive d'Alexis Saelemaekers, pour la petite histoire.

Progressivement, il gagne ses premières titularisations en Europa League et en Serie A. En championnat, il marque son premier but lors de la belle victoire des siens 1-3 face au Napoli. Le Milan version Pioli, toujours en reconstruction, fait alors la course en tête. Malheureusement pour le jeune Norvégien, le championnat italien est très exigeant et le Milan se cherche encore. Rebic, Leao, Castillejo et même Krunic sont testés à gauche et, faute d'être décisif, Hauge rentre dans le rang. Il parviendra tout de même à comptabiliser 5 buts sur la saison avec le Milan, qui rate de peu le Scudetto au profit du rival intériste et d'un Lukaku de gala.

Direction la Bundesliga

Malgré quelques belles choses entre-aperçues, le Milan décide de prêter Hauge à l'Eintracht Francfort. Exit alors un projet jeune et ambitieux pour un autre. Un club d'un standing moindre, mais ce n'est pas pour autant que le public allemand n'attend pas que Hauge fasse étendue de son talent. La preuve à l'appui avec le site officiel de la Bundesliga, très actif sur les plateformes web, qui reprenait la description faite par le journaliste italien Carlo Pellegatti : "La façon dont il se déplace et les buts qu'il marque, il ressemble à Heung-min Son de Tottenham, l'un des 10 meilleurs joueurs du monde aujourd'hui."

Visiblement, le joueur est habitué à réussir ses débuts, puisqu'il marque lors de son premier match en Bundesliga sous ses nouvelles couleurs, en août contre le Borussia Dortmund. Francfort s'incline 5-2 ce jour-là.

A Francfort, il est plutôt utilisé à droite, normal lorsque tu as l'indéboulonnable Filip Kostic sur le flanc gauche. Alors qu'il débute la saison comme titulaire et marque à nouveau contre Bielefeld, le Norvégien peine à nouveau à être décisif régulièrement. On pourrait même dire que sa polyvalence lui fait défaut puisqu'il est ensuite aligné en tant que milieu offensif, à gauche, ou en second attaquant. Malgré une saison à 38 matchs - dont une finale gagnée en Europa League, 3 buts et 2 assists, le Norvégien laisse un goût de trop peu.

La Belgique pour la régularité

Francfort semble néanmoins croire en lui et en son talent, en décidant de lever son option d'achat au terme de son prêt. Comme le disait le directeur sportif de l'Eintracht, il a besoin de stabilité, d'"expérience régulière de la compétition", raison pour laquelle la Belgique et Gand semble être "la meilleure solution".

La Belgique s'apprête ainsi à découvrir un joueur "très intelligent, avec une réelle capacité à délivrer des passes clés tout en ayant aussi pour lui une facilité à éliminer son vis-à-vis qui n’est pas commune", selon les éloges de l'ancien de Bodo/Glimt Marius Lode.

Enfin, et on s'amuserait presque à le soulever avec un peu d'ironie, mais c'est un peu la boucle qui est bouclée pour Hauge, qui avait déclaré à CBS avoir été suivi par... le Cercle de Bruges alors qu'il évoluait encore en Norvège. Un départ qu'il avait refusé sous le conseil de son pote Erling Haaland...