Officiel : Stoke City accueille le fils d'une ancienne légende du club

Manchester City prête le jeune attaquant de 19 ans Liam Delap à Stoke City (Championship). L'international anglais U19 descend d'un échelon pour espérer glaner du temps de jeu, lui qui ne compte que 6 apparitions avec les A de City.

Encore une belle histoire à l'Anglaise, puisque Liam n'est autre que le fils de l'illustre Rory Delap, qui a porté à 208 reprises les couleurs des Potters et s'est fait connaître pour ses longues rentrées en touche.

Un "Welcome back" rempli de sympolique, pour le joueur qui n'a jamais porté les couleurs de Stoke mais qui a tout de même grandi avec le club.

It's done.



Welcome back to the bet365 Stadium, @liamdelap ⚡️