Lenny Nangis : "Nancy doit être un tremplin pour la suite de ma carrière"

L'ancien buteur du RWDM est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à quitter la Belgique pour découvrir la Nationale 1 française, à Nancy.

Après deux belles saisons dans l'anti-chambre de la Jupiler Pro League, Lenny Nangis a quitté le RWDM cet été pour rejoindre l'AS Nancy-Lorraine, en Nationale 1 française. Pour Walfoot.be, le principal intéressé explique ce choix de carrière qui en a surpris plus d'un.

"Je n'ai pas trouvé d'accord contractuel avec la direction. Je me suis alors penché avec mon agent sur toutes les possibilités qui s'offraient à moi. J'ai eu quelques contacts avec plusieurs clubs belges, mais ce n'est pas allé plus loin."

L'ancien joueur de Ligue 1 et de Ligue 2 aurait peut-être pu retrouver un projet sportif à un échelon supérieur, mais c'est bien celui de Nancy qui l'a convaincu.

Albert Cartier m'a convaincu de signer ici

"J'ai eu de longues discussions avec Albert Cartier (NDLR : ex-La Louvière, FC Brussels, RAEC Mons, AFC Tubize, KAS Eupen). Il m'a expliqué comment il voyait le projet et ce qu'il attendait de moi. En signant là-bas, j'avais l'assurance d'être titulaire tant que mes prestations répondent aux demandes. Dans l'esprit de l'entraîneur, je venais pour être un pilier de cette équipe, ce qui m'a directement plu."

Fraîchement relégué de Ligue 2 en Nationale 1, l'AS Nancy-Lorraine espère naturellement retrouver l'échelon supérieur au plus vite. Mais pour ce faire, il faudra un petit peu de patience. "Il y a eu de grands changements dans le club. Tous les joueurs ou presque sont nouveaux et ne se connaissent pas. On doit d'abord développer les automatismes et apprendre à se connaître avant de parler de résultats."

Si les choses ne se déroulent pas comme prévu, Lenny Nangis n'entend pas s'éterniser au troisième niveau du championnat français. "Ce n'est évidemment pas une idée réalisable sur le long terme. Nancy doit être un tremplin pour la suite de ma carrière. Retrouver la Ligue 2 avec ce club pourrait être intéressant. Mais dans le cas contraire, je serai peut-être à nouveau contraint de consulter les possibilités qui s'offrent à moi" conclut le joueur de 28 ans.