Mike Trésor a vu qu'il n'était pas utilisé correctement la saison dernière

Mike Trésor Ndayishimiye a bien débuté la saison. S'il n'a pas beaucoup joué la saison dernière, sous Wouter Vrancken, il est devenu une sensation dès le début de la saison.

La saison dernière, ça n'a pas marché pour Trésor. "Cela a commencé sous John van den Brom", dit-il dans Het Nieuwsblad. "J'ai bien aimé, un entraîneur néerlandais avec un style offensif, mais ça n'a pas duré longtemps. Dès que les résultats ont été décevants, j'ai été mis sur le côté. Pas de problème, un entraîneur peut faire des choix. Mais s'il s'avère plus tard que ce ne sont pas les bons choix, parce que les résultats sont encore pires, il faut oser changer à nouveau, et il ne l'a pas fait."

"Quand Storck est venu, j'ai encore eu quelques occasions, mais j'étais beaucoup trop bas. En huit ou parfois même en six. Cela ne me convient pas, car j'aime prendre des risques dans mon jeu. J'ai marqué un seul but ? Je me suis à peine mis en position de tirer. Vers la fin, j'ai à peine eu des minutes, selon Storck parce que je n'avais pas le bon profil. Oui, logique. Tu ne demandes pas à Coutinho d'être Casemiro."

Wouter Vrancken l'a placé au bon endroit : en dix. "C'est peut-être là que j'ai atteint mon meilleur niveau dans le système de l'entraîneur. Et c'est amusant de jouer au football en ce moment, oui. Certainement à côté de Bilal, que je connais encore d'Anderlecht. Tout est aussi tellement plus clair que la saison dernière."