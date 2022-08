Okazaki a montré qu'il n'était pas terminé: "Ce n'était ni bon, ni mauvais, mais la semaine prochaine je veux marquer"

Deux légendes japonaises, qui ont pratiquement respectivement 97 et 119 sélections, portent le maillot de STVV. Okazaki, arrivé durant la semaine, a d'ailleurs disputé son premier match en Pro League.

L'attaquant qui a été champion d'Angleterre en 2016 avec Leicester a montré qu'il n'était pas venu se la couler douce dans le Limbourg : "Je suis content d'être ici et d'entamer cette nouvelle période de ma carrière avec une victoire. Le club et le coach croient en moi, je me sens ici comme dans une famille".

Pour Berns Hollerbach, c'est un apport indéniable de pouvoir aligner ce type de joueur. Surtout qu'après la défaite contre Anderlecht, l'Allemand avait réclamé des renforts et il a été entendu. Okazaki est donc arrivé et veut encore apporter plus : "Je n'étais pas mauvais, mais pas bon non plus. J'ai beaucoup travaillé pour l'équipe, mais je dois encore être meilleur. Lors de la prochaine rencontre, je veux marquer mon premier but".

Ce sera samedi soir contre Malines, au Stayen.