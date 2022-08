Thalhammer n'est pas content du niveau de son équipe: "Nous n'avons pas été assez malins"

Le Cercle de Bruges reste planté dans le fond du classement.

Le Cercle de Bruges était une équipe difficile à affronter la saison dernière, mais à cause de quelques départs, l'équipe est un peu déséquilibrée et cela se ressent dans les résultats. Avec 4 points sur 15, les Brugeois sont englués dans le bas du classement.

Ce samedi, ils se sont inclinés à Genk et selon les dires du coach, c'est en partie à cause de la première période. Dominik Thalhammer a été assez cash après la rencontre au micro de Eleven Sports : "Nous n'avons pas été assez malin ce soir. Encore moins dans la zone de conclusion. Je n'étais absolument pas content de l'apport de l'équipe en première période. Nous n'avons pas assez montré. En deuxième période, nous avons montré que nous pouvions mettre Genk en difficultés, mais même si nous avons beaucoup couru, nous n'avons pas su marquer un deuxième but."

La semaine prochaine, le Cercle affrontera Zulte Waregem avant de retrouver le voisin du Club pour le derby de la ville.