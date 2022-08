Navas, cette fois c'est la bonne

Il est devenu numéro 2 chez les champions de France.

Depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain et Naples négocient sur deux dossiers : le gardien parisien Keylor Navas (35 ans) et le milieu napolitain Fabian Ruiz (26 ans). Et selon les informations du quotidien italien La Repubblica ce mardi, le club transalpin finalise actuellement l'arrivée de l'international costaricien.

Si le salaire de l'ancien Madrilène a longtemps incarné un obstacle dans les négociations, les trois parties ont visiblement réussi à s'accorder, même si la formule, avec un transfert sec ou un prêt, n'a pas été précisée. En tout cas, Navas se retrouve attendu très prochainement à Naples afin de devenir le nouveau portier numéro 1 de l'entraîneur Luciano Spalletti. Un dénouement qui devrait accélérer dans le même temps la signature de Ruiz à Paris.