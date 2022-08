Léandre Kuavita, le Verviétois qui monte

Le joueur de 18 ans démontre, avec la SL16 FC, que le Standard pourrait compter sur lui dans les prochaines années.

Jusqu'ici, il n'y a eu que deux rencontres en D1B. Les jeunes joueurs liégeois ont partagé l'enjeu lors des deux journées : 2-2 sur la pelouse du Club NXT, même score à Sclessin contre le Beerschot, ambitieuse équipe de ce championnat.

Au-delà du score, deux similitudes dans ces rencontres : les buts du jeune milieu de terrain liégeois (ou plutôt verviétois) Léandre Kuavita. Mais ces deux réalisations ne font pas tout. Il est aussi précieux dans le jeu de son équipe. Le milieu de terrain sait parfaitement gérer les possessions de son équipe, comme le repli défensif, tout en se portant assez rapidement vers l'avant.

De plus, il a une certaine maturité dans son jeu. Il n'en fait pas des tonnes, sait jouer simple, aller dans les bonnes zones et se projeter dans le tiers adverse pour y porter le danger, avec ou sans ballon. Contre le Beerschot, encore plus que contre Bruges NXT, il a su démontrer une parfaite panoplie du milieu de terrain moderne.

Le plus dur arrive alors pour lui : réitérer ce type de prestation. Il devra en effet se montrer régulier tout au long de la saison, histoire que ces deux rencontres ne soient pas des feux de paille. Tout le monde y trouverait son intérêt, tant le joueur que le Standard.