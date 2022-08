Sampaoli justifie son départ de l'OM: "En France, il y a beaucoup de restrictions budgétaires"

L'entraîneur argentin avait quitté l'Olympique de Marseille avant même le premier match de championnat.

Parti de son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille avec fracas en pleine reprise début juillet, Jorge Sampaoli s'est enfin expliqué lundi sur la chaîne brésilienne SporTV. L'Argentin a confirmé que des divergences de points de vue sur le mercato ont provoqué son départ.

"Je suis arrivé à Marseille quand les supporters avaient mis le feu au centre d'entraînement. J'ai pris en main une équipe très marquée. Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des Champions en jouant d'une certaine manière bien définie. Mais nous avions besoin de plus de choses pour passer la nouvelle étape, a plaidé le technicien. Le président a dit qu'il ne pourrait pas foncer sur le marché et qu'ils allaient attendre la fin du mercato. Cet argument ne me convenait pas. J'avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour monter l'équipe. Dans le championnat français, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Je n'avais pas les conditions nécessaires."

Sans poste à l'heure actuelle, l'ex-coach du FC Séville s'est dit dans l'attente du projet qui l'inspirera.