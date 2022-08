Louis Verstraete : "Ce SK Beveren est plus fort que la saison dernière"

SK Beveren a commencé la saison avec un maigre bilan d'un sur six et se rend au Heysel samedi. Là, avec RSCA Futures, il affrontera pour la première fois une équipe en devenir.

L'arrivée récente de Joachim Van Damme au SK Beveren apporte plus d'équilibre à l'équipe. Louis Verstraete (23 ans) est également heureux de l'arrivée de ce joueur expérimenté. "C'est bien que Joachim soit arrivé. Grâce à lui, nous avons eu plus de maturité dans l'équipe contre Virton. Il apporte quelque chose de plus à notre équipe", a déclaré Verstraete à Het Laatste Nieuws.

Avec l'arrivée d'un vrai "six", il peut aussi se montrer plus offensif. "Je peux jouer les deux positions, mais cela me donne quelque chose de plus offensif. Je veux être plus régulier dans mes performances. La saison dernière, j'ai alterné les mauvais et les bons matchs, comme le reste de l'équipe."

Verstraete a également vécu la campagne de l'année dernière en D1B, et évolue aujourd'hui la Challenger Pro League. Il peut donc faire une bonne évaluation de la situation actuelle de ce Beveren. "Je dois admettre que j'ai un meilleur sentiment que l'année dernière. J'ai l'impression que les bons joueurs sont restés et que la qualité est arrivée. Je pense que ce Beveren est plus fort. Jouer le titre ? Je n'aime pas dire des choses comme ça, je préfère regarder les choses match par match. Mais avec les qualités que nous avons, chaque match peut être gagné."

Samedi, SK Beveren rencontrera pour la première fois cette saison une équipe U23. "J'ai hâte d'y être, ce sera un match spécial. Je m'attends à une équipe qui ne renoncera pas aux principes d'Anderlecht. Ils continueront à jouer au football, quelle que soit l'issue du match", a conclu Verstraete.