📷 Premières minutes pour Sergio Gomez à Manchester City

Ce mercredi au Camp Nou se déroulait un match amical et caritatif entre le FC Barcelone et Manchester City. Dans une rencontre prolifique, Catalans et Citizens se sont quittés sur score de 3 buts partout. Riyad Mahrez a d'ailleurs égalisé à la 90e + 9 minute !

C'était l'occasion de voir pour la première fois à l'oeuvre Sergio Gomez sous ses nouvelles couleurs. L'ancien latéral gauche d'Anderlecht, parti cet été à City, était titulaire. Il retrouvait le FC Barcelone le temps d'une soirée. "Mes premières minutes pour Manchester City, pour une bonne cause et dans un endroit qui a toujours été spécial pour moi. Une incroyable expérience, a tweeté Gomez.

Kevin De Bruyne, remplaçant, est monté au jeu à la 64e à la place de Bernardo Silva.

First minutes with @mancity, for a good cause and in a place that has always been special to me. An amazing experience!💙 pic.twitter.com/lknL4i6DEp