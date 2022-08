L'homme des divisons amateurs néerlandophones peut-il marquer contre le club qui n'a pas cru en lui ?

Issu des divisions amateurs néerlandophones, Stan Braem évolue désormais à Zulte-Waregem après une période d'essai manquée au Cercle de Bruges.

Stan Braem, c'est l'histoire féérique du football en Flandre orientale cette saison. Issu des divisions amateurs, l'avant-centre de 23 ans a été recruté par Zulte-Waregem, qui a préféré prendre le risque et lui faire confiance après une période d'essai réussie, au contraire du Cercle de Bruges.

Ce samedi, il pourrait marquer son premier but en professionnel face à l'équipe qui lui a refusé son test. Une source de motivation supplémentaire, qu'il témoigne dans Krant van West-Vlaanderen.

"Je pense que j'aurais déjà dû inscrire mon premier but, mais prendre les trois points est évidemment le plus important. Je sens que je reçois de plus en plus de minutes de jeu, ce qui est positif pour mon développement. Je comprends que Zulte-Waregem a pris un risque en me signant, et je veux leur rendre. J'ai directement eu un meilleur sentiment à l'Essevee que lors de mon test au Cercle. En fait, le Cercle de Bruges, c'est comme Monaco. Vous avez toujours le risque que certains Monégasques débarquent et que vous perdiez votre place."