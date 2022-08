Mbaye Leye : "Nous avons encore besoin de renforts"

Le coach de Zulte-Waregem croit en son groupe malgré le mauvais début de saison et la nécessité de recruter encore.

Actuellement 15e de Pro League avec 4 points sur 15, Zulte-Waregem est déjà en difficulté. "Je veux me souvenir de notre but contre Charleroi (défaite 1-3) a déclaré le T1 de l'Essevee Mbaye Leye en conférence de presse selon des propos rapportés par Het Laatste Nieuws. "Une fantastique balle en profondeur de Nicolas Rommens et une excellente finition d'Alieu Fadera. Cela nous a donné de l'espoir."

"Nous avons besoin de renforts"

"La défaite n'a pas vraiment brisé notre bon rythme. Nous sommes tous conscients de notre situation particulière, et du fait que notre groupe a encore besoin de renforts. Nous y travaillons", a expliqué l'ancien coach du Standard. Zulte a en effet perdu Dompé et Gano n'est pas assuré de rester.

"On n'en a pas beaucoup parlé après la défaite contre Charleroi, mais quelqu'un avec les qualités de Jean-Luc (Dompé) manque énormément. Je n'exagère pas si j'estime sa part de nos actions offensives à trente pour cent, je pense."

"Viser la victoire face au Cercle"

Les hommes de Mbaye Leye peuvent viser les 3 points ce samedi (18h15) face à un Cercle de Bruges qui affiche le même bilan comptable. "Je les ai vus faire match nul contre Malines, à Genk ils ont aussi livré une deuxième mi-temps très solide", a analysé Leye. "Je m'attends donc à nouveau à un match assez difficile, mais le Cercle de Bruges est une équipe du même calibre que nous et nous devons donc viser la victoire. Nos dernières défaites nous ont appris que nous devons devenir plus cliniques devant le but et que nous devons éliminer les erreurs de notre jeu à l'arrière. Vous savez que vous devez accepter les erreurs lorsque vous travaillez avec des jeunes. Mais je pense que malgré les récentes défaites, nous sommes sur la bonne voie."