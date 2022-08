Brandon Mechele intéresse un club de Serie A

Le défenseur du FC Bruges est sur les tablettes du club de Serie A alors que le mercato approche doucement de la fin.

Plus que quelques jours pour le mercato international (un peu plus en Belgique) et plusieurs joueurs pourraient encore bouger. Difficile de savoir si ce sera le cas de Brandon Mechele mais l'intérêt semble bien présent.

En effet, selon des sources italiennes, le défenseur du FC Bruges intéresserait Bologne. Un intérêt auquel ne semblerait pas opposé les Brugeois qui souhaiteraient négocier si cela était possible.

Titulaire et dans sa dernière année de contrat au Jan Breydel, Mechele pourrait connaître sa première expérience à l'étranger.