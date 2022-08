Brandon Mechele, à qui profiterait un départ ?

Suite à l'arrivée de Boyata, le Club de Bruges pourrait voir partir son défenseur central. Est-il temps de dire au revoir au Jan Breydel pour Brandon Mechele ?

Après le départ de Stanley Nsoki, Bruges récupérait une belle enveloppe de 12 millions d'euros - et réalisait une intéressante plus value - mais laissait aussi partir un pion important de son effectif, bien que critiqué.

Très ambitieux lors de ce mercato, les Blauw en Zwart ont flairé à nouveau un bon coup et se sont offerts Dedryck Boyata, capitaine indésirable à l'Hertha Berlin. L'arrivée d'un Diable Rouge pourrait donc en chasser un autre. Brandon Mechele, en fin de contrat en juin prochain, est désormais concerné par un départ. L'arrivée de Boyata a chamboulé l'ordre des choses, alors que la direction brugeoise et Mechele devaient s'asseoir et discuter d'une prolongation.

© photonews

Evoluant depuis 2002 au Club, Mechele est passé par le centre de formation puis toutes les équipes d'âge, avant de progressivement devenir un taulier et de participer à 5 titres de champion de Belgique. Depuis qu'il est devenu partie intégrante de l'effectif brugeois, à savoir lors de la saison 2017-2018, il n'a pour ainsi dire plus jamais quitté les plans de ses coachs. Que ce soit dans une défense à 3 ou à 4, il a presque toujours été indéboulonnable aux côtés de Nsoki ou Hendry.

Pourtant, il serait peut-être temps de partir pour celui qui compte 332 matchs avec Bruges, 12e joueur le plus capé de l'histoire des Blauw en Zwart. Son niveau de jeu a été remis en question la saison dernière et également en ce début de saison. De plus, si Hoefkens décide de continuer de jouer à 3 derrière - avec Sylla et Mata sur les côtés, il est possible que Boyata prenne la place au centre ou qu'un turn-over s'enclenche.

Même au vu de l'effectif de Bruges, un départ sera tout sauf aisé à remplacer. Bruges a d'ailleurs souffert par moments défensivement le week-end dernier face à Charleroi. Mais si le joueur doit partir, autant en retirer le plus possible - 6 millions d'euros - et continuer sur la lancée de ce mercato dantesque. N'oublions pas que Mechele a déjà 29 ans - Vanaken, qui va rester, vient d'en avoir 30 - et que s'il veut franchir un palier dans sa carrière mais aussi chez les Diables Rouges (3 sélections), un départ semble une option plus que logique. Il est cité à Bologne, dans un championnat du top européen qui semblerait convenir à son profil et à la culture défensive marquée.