Le Sporting d'Anderlecht lorgne un joueur de l'AS Roma

Anderlecht est conscient que son milieu de terrain a besoin d'un peu plus de combativité et est à la recherche d'un "six" lors de cette fin de mercato estival.

Le Sporting d'Anderlecht veut absolument renforcer son entrejeu. Les Mauves ont perdu contre l'Union pour la cinquième fois consécutive, mais c'est surtout au milieu de terrain qu'ils ont perdu la bataille. Teuma, Lynen et Lazare ont surclassé physiquement Kana, Arnstad et Verschaeren. Les garçons de Neerpede ont un grand potentiel, mais lorsque l'intensité et le nombre de duels augmentent, cela devient plus difficile. Et il y aura de nombreuses batailles à venir dans les mois à venir, et vu l'indisponibilité d'Adrien Trebel, le club bruxellois doit se renforcer avec l'arrivée d'un milieu défensif.

Anderlecht serait intéressé par Amadou Diawara (25 ans), selon Het Laatste Nieuws. Le médian âgé de 25 ans a été le coéquipier de Dries Mertens entre 2016 et 2019 à Naples, qui l'avait arraché à Bologne, avant de le vendre à l'AS Roma pour 21 millions d'euros. L'année dernière, Diawara n'a disputé que huit matchs à peine, et ces derniers mois, il ne s'est même pas entraîné avec l'équipe A. Sa valeur a chuté à 6 millions d'euros. L'international guinéen (26 sélections) a failli rejoindre Valence l'hiver dernier, mais le transfert a été annulé en dernière minute. Outre l'intérêt d'Anderlecht, Lecce et le Torino suivent également de près le milieu défensif qui touche un salaire annuel de 4 millions d'euros chez les Giallorossi.