Paredes écarté du noyau du PSG

Christophe Galtier a une bonne raison de le faire.

Leandro Paredes (28 ans, 4 apparitions toutes compétitions cette saison) à la Juventus Turin, ça se précise ! Annoncé tout proche de la Vieille Dame depuis plusieurs jours dans le cadre d'un prêt avec option d'achat obligatoire, le milieu de terrain va quitter le Paris Saint-Germain de manière imminente. Signe qui ne trompe pas : pour la première fois de la saison, l’Argentin ne figure pas dans le groupe convoqué pour affronter Toulouse mercredi (21h) dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1.

"Leandro ne fera pas partie du groupe. J'ai échangé avec lui après la séance. On sait qu'il a trouvé un accord avec la Juventus. Il est actuellement un joueur du PSG, mais sa tête est ailleurs, a expliqué le coach parisien en conférence de presse. J'ai pris la décision de ne pas le mettre dans le groupe pour qu'il prépare son départ et que, moi, je n'ai pas un joueur qui, peut-être, va quitter le club dans vingt-quatre heures."

Eux aussi poussés vers la sortie ou en instance de départ, Layvin Kurzawa, Idrissa Gueye, Julian Draxler, Rafinha et Mauro Icardi ne feront pas non plus ce déplacement.