Qui est Amadou Diawara, la pépite guinéenne à 21 millions d'euros qui arrive à Anderlecht ?

Le RSCA devrait conclure le transfert d'Amadou Diawara, grand talent guinéen en provenance de l'AS Rome. Mais qui est ce joueur qui doit renforcer l'entrejeu du Sporting d'Anderlecht ?

Débuts européens...à Saint-Marin

C'est une façon originale de découvrir le football européen. En février 2015, Amadou Diawara débarque du FC Séquence, en Guinée, et signe au San Marino Calcio. Le petit club de la République de Saint-Marin évolue alors en D3 italienne. Il n'y restera qu'une demi-saison : ce qu'il a montré a déjà convaincu Bologne, promu en Serie A.

Un pilier très convoité à Bologne

Du côté de Bologne, Amadou Diawara fait immédiatement sensation lors de la saison 2015-2016 : lors de la première partie de saison, il est le joueur de moins de 19 ans le plus utilisé en Europe avec 81% de temps de jeu. Un total qui baissera en seconde moitié pour une raison simple : Diawara est un joueur plutôt rude, qui prendra 2 cartons rouges et 2 suspensions pour accumulation cartes jaunes sur la saison (11 jaunes au total en 34 matchs). Bref : ce qu'il faut pour durcir le milieu de terrain d'Anderlecht.

Plus de 35 millions dépensés pour lui

Con l'81% dei minuti totali giocati Amadou #Diawara è l'Under19 più utilizzato d'Europa https://t.co/8cijRKdO4z pic.twitter.com/46rKN6QtWt — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) February 23, 2016

Amadou Diawara décroche logiquement un transfert pour le top italien, au vu de son âge et de ses prestations solides. Naples dépense d'abord 14,5 millions d'euros ; après deux saisons d'apprentissage (28, puis 27 matchs, mais un rôle de remplaçant), Diawara peine à s'imposer et, pire, se blesse lourdement en mars 2019. Qu'à cela ne tienne : la Roma croit en lui et met 21 millions d'euros sur la table. Mais la poisse poursuit Amadou Diawara, qui est gêné par une blessure récurrente au ménisque. De novembre 2019 à janvier 2020, il enchaîne toutefois les titularisations (8 d'affilée).

Écarté par José Mourinho

La saison 2020-2021 de Diawara met longtemps à démarrer, mais le Guinéen s'impose progressivement comme un pilier de l'équipe qui atteindra les demi-finales de l'Europa League (10 titularisations, y compris 180 minutes en quarts contre l'Ajax Amsterdam et 90 en demi-finale aller contre Manchester United). Malgré une petite pubalgie en fin de saison, il peut voir 2021-2022 avec optimisme...mais vivra finalement une saison de cauchemar.

© photonews

En effet, Amadou Diawara fera partie des 4 joueurs écartés par José Mourinho après le désastre à Bodo-Glimt (défaite 6-1). Résultat : plus une minute de jeu en Europe, et un bref retour en Serie A le temps de trois matchs (8 matchs au total sur la saison). L'agent de Diawara s'agace dans les médias, mais son joueur ne réapparaîtra pas, pas plus que cette saison.

Cadre de la Guinée

Amadou Diawara manque donc probablement de rythme de match, ce qui peut poser problème à un joueur aussi physique mais aussi sujet aux blessures occasionnelles. Point rassurant : même s'il ne jouait plus en club, le natif de Conakry restait un pilier en sélection. Aux côtés notamment des têtes connues Sory Kaba ou Ibrahima Cissé, Diawara a atteint les 8es de finale de la dernière CAN, et portait même le brassard de capitaine lors de cette rencontre. Il a également disputé l'intégralité des matchs qualificatifs pour la CAN en juin dernier face à l'Egypte et au Malawi.