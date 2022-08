Mike Trésor a été désaxé pour être recentré

Après une première saison compliquée dans le Limbourg, il se révèle aux yeux de tous. Et le changement de position y est pour beaucoup.

C'était l'un des transferts les plus marquants de la saison 2021-2022. Mike Trésor était transféré contre un chèque de 3.5 millions à Genk et tout le monde attendait de voir ses prestations avec impatience. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tout le monde a été déçu.

S'il a aligné les passes décisives tout au long de la saison (8 au total), il ne s'est jamais vraiment imposé dans le onze de départ. En début de saison, sous Van Den Brom, il était aligné derrière l'attaquant de pointe, en position de numéro 10. Dans ce rôle, il faut souvent jouer dos au but, presser négativement et se replacer défensivement. Beaucoup de choses qui ne font pas partie des qualités de Trésor. Ancien numéro 9, replacé sur l'aile aux Pays-Bas, il devait évoluer dans un autre rôle.

La raison ? Les présences d'Ito et de Bongonda, indéboulonnables dans le onze de départ de l'ancien coach des limbourgeois. Et quand Storck est arrivé, le profil défensif des ailiers, que l'entraîneur allemand oblige en plus à écarter le jeu le plus possible, ne lui convenait pas.

Heureusement pour Trésor, Wouter Vrancken est arrivé. Le jeu de l'ancien coach de Malines est basé sur les transitions offensives, mais aussi sur une possession de balle qui permet à ses ailiers (7 et 11) d'être en un contre un. Tout ce qu'il faut à Mike trésor, qui en plus est toujours face au but adverse. De quoi lui permettre de montrer toutes ses qualités.

Et il ne s'en prive pas, car c'est l'homme fort de Genk depuis le début de la saison. 5 buts et 3 passes décisives depuis le début de cet exercice, cela fait de lui un joueur à placer dans votre Fantasy Pro League. La Belgique voit enfin ses qualités et personne ne va s'en plaindre, à part les défenses adverses.