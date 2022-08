Osher Davida explique pourquoi il a rejoint le Standard : "Je veux grandir dans ce club pour qu'il soit un tremplin dans ma carrière"

Osher Davida est le troisième renfort du Standard de Liège cet été après le Néerlandais Noah Ohio et le Danois Jacob Barrett Laursen.

L'ailier âgé de 21 ans a rejoint le Standard en provenance de Hapoel Tel Aviv où il a disputé 81 rencontres depuis ses débuts professionnels, compilant 11 buts et 6 assists. Les Rouches ont déboursé environ 1,6 million d'euros pour l'Israélien a signé pour quatre saisons en bord de Meuse.

"Je suis jeune, mais je jouais en Israël dans un bon club où j'ai effectué une bonne saison. Je voulais franchir un palier et je suis content que le Standard de Liège ait pensé à moi. J'avais envie de quitter mon pays pour progresser et m'améliorer. Je sais qu’avec le coach, qui est un vrai passionné, je vais pouvoir le faire", a confié Osher Davida en conférence de presse. "C'est un grand club et pour moi, c'est un rêve d'être ici. Je veux grandir au Standard pour qu'il soit un tremplin dans ma carrière. Si je joue bien ici, alors je sais que je pourrai rejoindre un jour un très grand championnat. Je rêve de l’Espagne et du Real Madrid, que je supporte depuis tout petit."

La nouvelle recrue des Rouches a discuté avec un certain Guy Luzon avant de rallier le matricule 16. "C'est mon entraîneur en équipe nationale U21. Il m'a dit beaucoup de bien à propos du Standard. Un grand club qui va me permettre de m'améliorer et de grandir. Il a également souligné que j'allais pouvoir jouer dans un stade magnifique devant d'incroyables fans. Je l'ai écouté, et me voilà. J'ai discuté aussi avec Salim Tuama, le team manager de de Hapoel Tel Aviv (ancien joueur du Standard entre 2007 et 2009) qui m'a dit de foncer également. Le championnat israélien vous permet de grandir rapidement, mais la Belgique possède un meilleur niveau", a-t-il poursuivi.

Le joueur âgé de 21 ans connaît bien la Jupiler Pro League. "Un très bon championnat qui fait partie du top 10 dans le monde. Plusieurs Israéliens jouent ou ont joué en Belgique : Malede, Refaelov et Gershon par exemple. Puis, j'ai rencontré Eden Shamir qui m'a fait découvrir la ville de Liège. Mon premier jour au club s'est bien déroulé, j'ai été bien accueilli par les joueurs et les staffs. Cela me donne beaucoup de confiance et me fait du bien", a ajouté celui qui est entré en jeu pour la première fois sur la pelouse de Courtrai, dimanche. "Je pense que j'ai bien joué et je suis content qu'on ait remporté la victoire à l'extérieur. C'est parfait de débuter de cette manière. Ma position préférée ? Le poste d'ailier droit, mais si le coach décide de m'aligner autre part sur le terrain, cela ne me posera pas de problème car je suis polyvalent", a conclu le joueur âgé de 21 ans avant d'évoquer ses idoles. "Cristiano Ronaldo évidemment puis Angel Di Maria car j'évolue à son poste."