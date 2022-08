Un Anderlechtois absent de l'entraînement: un transfert en vue

Le Sporting d'Anderlecht est bien actif sur le marché des transferts. Si Amadou Diawara devrait être officialisé dans les prochaines heures, puisqu'il passe actuellement ses tests médicaux à Bruxelles, d'autres joueurs devraient quitter le club.

Cela devrait être le cas de Kristoffer Olsson. La Dernière Heure annonce d'ailleurs ce mercredi que le Suédois ne s'est pas entraîné ce jour, ce qui devrait précipiter son transfert. Les médias néerlandais annoncent son arrivée du côté de Feyenoord, mais jusqu'ici rien n'est encore signé.

D'après les médias danois, Olsson devrait cependant rejoindre le FC Midtjylland, au Danemark.

FC Midtjylland har fundet afløseren for Raphael Onyedika. Det bliver Kristoffer Olsson fra Anderlecht. Han er på vej til Danmark for at gennemgå lægetjek. Sidste detaljer mangler.